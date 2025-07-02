Арман Царукян: кстати, Дэн Хукер всё ещё ******. Просто подумал, что это стоит сказать

Бывший претендент на титул UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян резко высказался в адрес седьмого номера рейтинга UFC в лёгком весе новозеландца Дэна Хукера.

«Кстати, Дэн Хукер всё ещё ******. Просто подумал, что это стоит сказать», — написал Царукян на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.