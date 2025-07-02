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«А ты претендент, на которого всем плевать». Хукер отреагировал на слова Царукяна

«А ты претендент, на которого всем плевать». Хукер отреагировал на слова Царукяна
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Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер отреагировал на резкие слова первого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Армана Царукяна, которые тот произнёс в его адрес.

«А ты человек, кстати говоря. Претендент номер один, на которого всем плевать», — написал Хукер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Хукеру 35 лет. В своём рекорде он имеет 24 победы, из которых 18 были одержаны досрочно, и 12 поражений. Последний бой новозеландский атлет провёл на турнире UFC 305, который прошёл 17 августа 2024 года в Перте (Австралия). Его соперником был поляк Матеуш Гамрот. Дэн одержал победу раздельным решением судей.

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