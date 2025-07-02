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«Дам ему шанс, но все знают, что я нокаутирую его». Илия Топурия — о бое с Пимблеттом

«Дам ему шанс, но все знают, что я нокаутирую его». Илия Топурия — о бое с Пимблеттом
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28-летний обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе, непобеждённый испано-грузин Илия Топурия не сомневается, что сможет нокаутировать 30-летнего топового английского бойца UFC, выступающего в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетта.

«Если в UFC меня убедит [подраться с Пэдди Пимблеттом], то дам ему эту возможность. Все знают, что я его нокаутирую», — приводит слова Топурии журналист Альваро Кольменеро на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 317, Илия победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Топурия стал новым абсолютным чемпионом UFC в лёгком весе. Для Матадора эта победа стала 17-й в карьере в смешанных единоборствах и девятой — в UFC.

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