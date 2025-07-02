«Ненавижу его». Пимблетт сравнил своё противостояние с Топурией с враждой Хабиба и Конора

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт рассказал, что хотел бы доставить 28-летнему чемпиону UFC в лёгком весе, непобеждённому испано-грузину Илие Топурии настоящую боль. Кроме того, Плохиш сравнил своё противостояние с Матадором с враждой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Люди не видели, чтобы двое парней так сильно не любили друг друга со времён боя Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Я просто ненавижу Илию. Хочу причинить ему боль. Мне хотелось бы, чтобы наш поединок длился до четвёртой минуты и 50-й секунды пятого раунда. Я бы нанёс ему 907 ударов локтем. Их достаточно, чтобы изуродовать лицо. Не хочу быстро нокаутировать Топурию. Моя цель в бою с ним — заставить его пережить боль», — приводит слова Пимблетта аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).