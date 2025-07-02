«Не спорт, а WWE». Царукян — о битве взглядов Топурии и Пимблетта в октагоне на UFC 317

Первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян остался недоволен битвой взглядов между чемпионом UFC в лёгком весе, непобеждённым испано-грузином Илией Топурией и топовым бойцом UFC англичанином Пэдди Пимблеттом, — спортсмены провели её в октагоне после победы Матадора в бою с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я был расстроен и сказал, что это не спорт, а WWE», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Илия победил Оливейру нокаутом в первом раунде на турнире UFC 317. Таким образом, Топурия стал новым абсолютным чемпионом UFC в лёгком весе. Для Матадора эта победа стала 17-й в карьере в смешанных единоборствах и девятой — в UFC.