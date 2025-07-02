«Его не знали». Пимблетт верит, что Топурия получил бой с Волкановски из-за вражды с ним

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт считает, что благодаря противостоянию с ним 28-летний непобеждённый испано-грузин Илия Топурия получил титульный бой с австралийцем Александром Волкановски в феврале 2024 года.

«Илия не получил бы бой за титул так быстро, если бы у нас с ним не было вражды. Никто не знал, кто этот парень такой. Илия — просто клон Макгрегора. Он карлик. Я намного больше него. И в очном поединке просто пинал бы Топурию по клетке. Не могу дождаться, когда шокирую людей [своей победой над ним]», — приводит слова Пимблетта аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Топурия победил Волкановски нокаутом во втором раунде на турнире UFC 298.