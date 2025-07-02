Дю Плесси раскрыл, что Пимблетт подерётся на UFC 319, назвав его соперника

31-летний чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси сообщил, что топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт подерётся с бывшим обладателем временного титула UFC в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 319, который пройдёт 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США). По его информации, бой Пимблетта и Гэтжи будет соглавным событием ивента.

«На UFC 319 будет большой кард. И в соглавном событии турнира будет бой между Пэдди Пимблеттом и Джастином Гэтжи», — приводит слова дю Плесси портал Sportskeeda.

Напомним, Дрикус также проведёт бой на UFC 319. Его соперником станет непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев.