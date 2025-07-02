«Лично попросили». Топурия рассказал, что пообещал руководству UFC перед боем с Оливейрой

28-летний обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе, непобеждённый испано-грузин Илия Топурия рассказал, что пообещал руководству UFC перед боем с 35-летним бразильцем Чарльзом Оливейрой не говорить после поединка о желании подняться в полусредний вес, чтобы завоевать третий титул.

«Кое-кто из руководства UFC лично попросил меня об одолжении перед боем с Чарльзом Оливейрой. Мне сказали не сообщать после поединка о желании перейти в полусредний вес [чтобы завоевать третий пояс]. И я им ответил: «Э-э-э обещаю», — приводит слова Топурии портал Sportskeeda.

Напомним, Илия победил нокаутом в первом раунде Чарльза Оливейру. Таким образом, Топурия стал новым абсолютным чемпионом UFC в лёгком весе. Для Матадора эта победа стала 17-й в карьере в смешанных единоборствах и девятой — в UFC.