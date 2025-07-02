Камару Усман ответил, кто должен быть следующим соперником Илии Топурии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман настаивает, что его одноклубник и экс-обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи заслуживает драться следующим за пояс с непобеждённым испано-грузином Илией Топурией.

«Сейчас в лёгком весе творится полный хаос. Очень трудно сказать, что Пэдди следующий претендент, поскольку он не дрался с Арманом, Джастином Гэтжи, Дастином Порье, Чарльзом Оливейрой. Понимаю, конечно, что Царукян был запасным боя Топурия — Оливейра. Но кто в этом дивизионе сделал больше Джастина Гэтжи для UFC?» — приводит слова Усмана портал Sportskeeda.