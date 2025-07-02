Пэдди Пимблетт отреагировал на слух, что подерётся на UFC 319

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт отреагировал на слова чемпиона UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси, который заявил, что Плохиш подерётся в одном карде с ним на UFC 319 против экс-обладателя титула UFC в лёгком весе американца Джастина Гэтжи.

«Вы сошли с ума, если думаете, что я буду биться в августе», — написал Пимблетт на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, турнир UFC 319 состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США). Его возглавит бой между дю Плесси и топовым, а также непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым.