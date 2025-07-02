Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пэдди Пимблетт отреагировал на слух, что подерётся на UFC 319

Пэдди Пимблетт отреагировал на слух, что подерётся на UFC 319
Комментарии

30-летний топовый английский боец UFC, выступающий в категории до 70 кг, Пэдди Пимблетт отреагировал на слова чемпиона UFC в среднем весе южноафриканца Дрикуса дю Плесси, который заявил, что Плохиш подерётся в одном карде с ним на UFC 319 против экс-обладателя титула UFC в лёгком весе американца Джастина Гэтжи.

«Вы сошли с ума, если думаете, что я буду биться в августе», — написал Пимблетт на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, турнир UFC 319 состоится 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс, США). Его возглавит бой между дю Плесси и топовым, а также непобеждённым бойцом UFC чеченцем Хамзатом Чимаевым.

Материалы по теме
Дю Плесси раскрыл, что Пимблетт подерётся на UFC 319, назвав его соперника
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android