«Я бы убил себя, но сделал бы его». Царукян устал от обвинений в проблемах с весогонкой

Первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян заявил, что ему надоели обвинения в проблемах с вегонкой из-за снятия с реванша против соотечественника Ислама Махачева, который должен был возглавить турнир UFC 311.

«Почему никто не пытается опросить врачей и узнать, что случилось со мной тогда? У меня проблема с седалищным нервом, поэтому у меня заболела спина. Когда я начал сбрасывать вес, моя поясница ослабла. Нужно быть идиотом, чтобы провалить сгонку веса после шести месяцев тренировок для титульного боя. Я бы убил себя, но сделал вес», — приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Царукян выразил недовольство битвой взглядов Топурии и Пимблетта в октагоне на UFC 317.