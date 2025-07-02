Деметриус Джонсон раскритиковал UFC за стремление организовать бой Топурия — Пимблетт

38-летний бывший обладатель пояса UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон раскритиковал руководство североамериканской лиги за стремление организовать бой между чемпионом UFC в лёгком весе, непобеждённым испано-грузином Илией Топурией и топовым английским бойцом UFC, выступающим в категории до 70 кг, Пэдди Пимблеттом.

«Следующим претендентом в лёгком весе должен быть Арман Царукян. Это превращается в реалити-шоу [когда в UFC устроили битву взглядов Топурии и Пимблетта в октагоне]. Очевидно, Царукян главный претендент на пояс. Он занимает первое место в рейтинге дивизиона. Но в UFC навязывают нам бой Илии с Пэдди только потому, что он, вероятно, будет лучше продаваться», — приводит слова Джонсона портал Sportskeeda.