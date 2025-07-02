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Джеймс Диккенс победил Альберта Батыргазиева техническим нокаутом в четвёртом раунде

Джеймс Диккенс победил Альберта Батыргазиева техническим нокаутом в четвёртом раунде
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34-летний обладатель титула WBA International во втором полулёгком весе британец Джеймс Диккенс победил техническим нокаутом в четвёртом раунде 27-летнего чемпиона мира по версиям IBA.PRO и временного чемпиона WBA во втором полулёгком весе россиянина Альберта Батыргазиева на турнире IBA.Pro 7, который прошёл в Стамбуле (Турция). Угол российского спортсмена выбросил полотенце после двух нокдаунов, чтобы остановить бой.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Альберт Батыргазиев — Джеймс Диккенс (W)
02 июля 2025, среда. 20:30 МСК
Альберт Батыргазиев
Окончено
TKO
Джеймс Диккенс

Таким образом, Джеймс защитил собственный титул и завоевал временный пояс WBA во втором полулёгком весе.

Чтобы подробнее узнать о ходе поединка между Альбертом и Джеймсом, можете ознакомиться с трансляцией, которую провёл «Чемпионат».

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