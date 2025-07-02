Альберт Батыргазиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере

27-летний чемпион Олимпийских игр 2020 года, четырёхкратный чемпион России (2017, 2018, 2019, 2020) россиянин Альберт Батыргазиев сегодня, 2 июля, потерпел первое поражение на профессиональном ринге в поединке с 34-летним обладателем титула WBA International во втором полулёгком весе британцем Джеймсом Диккенсом. Угол российского спортсмена выбросил полотенце после двух нокдаунов в четвёртом раунде, чтобы остановить бой.

Таким образом, Джеймс защитил собственный титул и завоевал временный пояс WBA во втором полулёгком весе, которым владел Альберт.

Чтобы подробнее узнать о ходе поединка между Альбертом и Джеймсом, можете ознакомиться с трансляцией, которую провёл «Чемпионат».