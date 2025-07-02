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Турки Аль аш-Шейх сообщил, что Тайсон Фьюри возобновит карьеру в боксе в 2026 году

Турки Аль аш-Шейх сообщил, что Тайсон Фьюри возобновит карьеру в боксе в 2026 году
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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх сообщил, что бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри собирается возобновить карьеру на профессиональном ринге в 2026 году.

«Цыганский король вернётся! Я поговорил с Тайсоном, и он пообещал провести бой в Эр-Рияд в 2026 году. Нам есть чего ждать с нетерпением», — написал Аль аш-Шейха на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в январе этого года Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры. Ранее 22 декабря он потерпел второе поражение подряд от непобеждённого украинца Александра Усика.

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