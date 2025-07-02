Топурия: могу выбрать, как прикончить Пимблетта. Бой с ним — один из самых лёгких для меня

28-летний обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе, непобеждённый испано-грузин Илия Топурия поделился мнением насчёт потенциального поединка с 30-летним топовым английским бойцом UFC, выступающим в категории до 70 кг, Пэдди Пимблеттом.

«Мне кажется, что мой поединок с Пэдди хотят увидеть фанаты со всего мира. И в то же время я хочу быть честным: этот бой — один из самых лёгких для меня в дивизионе. Я мог бы выбрать способ, как его прикончить. Может, будет круто задушить его «треугольником». Или положить ему на лоб свои яйца.

Пимблетт — это тот парень, которому я бы очень хотел дать по морде. Мне бы очень, очень понравился этот бой. И я знаю, что могу сделать с ним всё, что захочу», — приводит слова Топурии портал Sportskeeda.