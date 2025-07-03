Арман Царукян оставил послание Илие Топурии

Первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян оставил послание 28-летнему обладателю чемпионского титула UFC в лёгком весе, непобеждённому испано-грузину Илие Топурии.

«Илия, ты знаешь, кто является главным претендентом. И ты точно в курсе, что будешь драться в следующем бою со мной. Не пытайся ни с кем играть. Скоро увидимся», — сказал Царукян в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.