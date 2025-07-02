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Илия Топурия рассказал, как он представляет себе идеальный сценарий боя с Махачевым

Илия Топурия рассказал, как он представляет себе идеальный сценарий боя с Махачевым
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28-летний обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе, непобеждённый испано-грузин Илия Топурия рассказал, что в его представлении идеальным сценарием продолжением карьеры стал бы бой с россиянином Исламом Махачевым за пояс в полусреднем весе, если тому удастся его завоевать.

«Я бы хотел, чтобы Ислам завоевал титул, а руководство UFC позволило мне подняться в полусредний и забрать третий пояс», — приводит слова Топурии портал Sportskeeda.

Напомним, в последнем бою, который возглавил турнир UFC 317, Топурия победил нокаутом в первом раунде бразильца Чарльза Оливейру. Таким образом, Матадор стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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