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«Он боец другого уровня». Царукян дал прогноз на потенциальный бой Махачев — Топурия

«Он боец другого уровня». Царукян дал прогноз на потенциальный бой Махачев — Топурия
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Первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян дал прогноз на потенциальный бой между соотечественником Исламом Махачевым и испано-грузином Илией Топурией.

«Ислам Махачев победил бы Илию Топурию техническим нокаутом. Ислам — это боец ​​другого уровня. Нельзя сравнивать его с Илией», — сказал Царукян в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

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