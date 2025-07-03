«Знает, что я отправлю его спать». Топурия вновь обвинил Махачева в избегании боя с ним

28-летний обладатель титула UFC в лёгком весе, непобеждённый испано-грузин Илия Топурия вновь обвинил бывшего чемпиона UFC в категории до 70 кг россиянина Ислама Махачева в избегании боя с ним.

«Моей настоящей целью всегда был Ислам. Но раз он решил сбежать, то моим соперником стал Чарльз. Послушайте, я думаю, Махачев принял отличное решение [оставив титул в лёгком весе и поднявшись в полусредний].

Если бы матчмейкеры UFC предложили ему сразиться с Джастином Гэтжи, то он бы остался в лёгком весе. Но когда я поднялся из полулёгкого, Ислам сказал: «Не хочу сильно рисковать, поэтому поднимусь в полусредний и попытаюсь завоевать ещё один титул». Махачев знает, что я опасен и могу отправить его спать. Даже Хабиб в курсе», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds в социальной сети X (ранее Twitter).