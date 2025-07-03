«Лёгкие деньги». Царукян — о возможных боях с Гэтжи и Пимблеттом

Первый номер рейтинга UFC в категории до 70 кг, который представляет Россию и Армению, Арман Царукян считает, что бой с американцем Джастином Гэтжи или с англичанином Пэдди Пимблеттом не является трудным для него.

«Если в UFC решат сделать мне бой с Гэтжи, то я приму его как можно скорее, а потом подерусь с Топурией. Готов к нему. Это лёгкие деньги. Бой с Пэдди Пимблеттом? Тоже лёгкие деньги. Но в моём представлении я должен драться с Илией следующим, а Джастину и Пэдди нужно разобраться между собой», — сказал Царукян в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.