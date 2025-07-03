Топурия – о возможном бое с Пимблеттом: смогу делать с ним всё, что захочу

Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия высказался о возможном бое против популярного британского легковеса Пэдди Пимблетта.

«Думаю, все фанаты по всему миру хотят увидеть этот бой. Но при этом я должен быть честен, это один из самых лёгких боёв, которые могли бы быть для меня в лёгком весе, потому что, по сути, я смогу делать с ним всё, что захочу. Для болельщиков это очень захватывающий поединок, но я сам собираюсь получить огромное удовольствие от всего процесса. И в то же время — это будет возможность снова засиять», — приводит слова Топурии MMAJunkie со ссылкой на TMZ.

Напомним, в своём последнем бою на турнире UFC 317 Топурия победил Оливейру чистым нокаутом в первом раунде, после чего в октагон поднялся Пимблетт и бойцы устроили небольшую потасовку, посмотрев друг другу в глаза в непосредственной близости.