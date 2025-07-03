Деметриус Джонсон: увидим Топурию ещё три-четыре раза, а затем он исчезнет

Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон считает, что новый обладатель титула организации в лёгком весе грузин Илия Топурия завершит карьеру в ближайшие несколько лет.

«Это единорог. Думаю, мы увидим его ещё три-четыре раза, максимум пять, а затем он исчезнет. Возможно, наступит момент, когда он уйдёт из спорта непобеждённым, потому что ему больше нечего будет доказывать», — приводит слова Джонсона издание Mundo Deportivo.

Илии Топурии 28 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале 2024-го на турнире UFC 298 стал чемпионом в полулёгком весе (до 65 кг), нокаутировав австралийца Алекса Волкановски, после чего провёл защиту, досрочно остановив американца Макса Холлоуэя. В своём последнем бою на UFC 317 в июне нокаутировал бразильца Чарльза Оливейру, завоевав титул в лёгком весе (до 70 кг).