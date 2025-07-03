Стала известна дата следующего боя Никиты Цзю

Непобеждённый австралийский проспект Никита Цзю, выступающий в первом среднем весе (до 69,9 кг), проведёт следующий бой 20 августа, сообщает FOX Sports Australia. Соперник и место проведения станут известны позднее.

«Мясник» вернулся, детка. Вы не осознаёте, что у вас есть, пока не лишитесь этого. Мы все жаждем увидеть Никиту Цзю. Он – особенный. Его нужно увидеть. Стиль и энергия Никиты уникальны в этом спорте. Он здоров, настроен и готов вернуться», — прокомментировал новость промоутер бойца Джордж Роуз.

Никите Цзю 27 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2022 году. Всего на его счету 10 побед и ни одного поражения.