«Причины есть». Григорий Дрозд объяснил первое поражение Батыргазиева в карьере

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Григорий Дрозд прокомментировал поражение соотечественника Альберта Батыргазиева в поединке с британцем Джеймсом Диккенсом, состоявшемся 2 июля в Стамбуле (Турция).

«Причины у неудачи есть. Первое, Батыргазиеву не очень удобно боксировать с левшами. Будто он терял Диккенса из виду.

Второе исходит из первого. Он неправильно двигался, находился в неудобном для себя положении. Диккенс постоянно разворачивал, ставил в неудобное положение, из которого тяжело защищаться и ещё сложнее попадать. И британец постоянно заставлял Альберта искать прицел. Батыргазиев находился в неудобном положении и неправильно работал.

Третье, защита. В предыдущем поединке Батыргазиев был в нокдаунах. Я по-товарищески сказал Альберту посмотреть на этот аспект, потому что в боксе нельзя пропускать. Звоночки были, и вот опять», — приводит слова Дрозда издание MMA.Metaratings.ru.