Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Причины есть». Григорий Дрозд объяснил первое поражение Батыргазиева в карьере

«Причины есть». Григорий Дрозд объяснил первое поражение Батыргазиева в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Григорий Дрозд прокомментировал поражение соотечественника Альберта Батыргазиева в поединке с британцем Джеймсом Диккенсом, состоявшемся 2 июля в Стамбуле (Турция).

«Причины у неудачи есть. Первое, Батыргазиеву не очень удобно боксировать с левшами. Будто он терял Диккенса из виду.

Второе исходит из первого. Он неправильно двигался, находился в неудобном для себя положении. Диккенс постоянно разворачивал, ставил в неудобное положение, из которого тяжело защищаться и ещё сложнее попадать. И британец постоянно заставлял Альберта искать прицел. Батыргазиев находился в неудобном положении и неправильно работал.

Третье, защита. В предыдущем поединке Батыргазиев был в нокдаунах. Я по-товарищески сказал Альберту посмотреть на этот аспект, потому что в боксе нельзя пропускать. Звоночки были, и вот опять», — приводит слова Дрозда издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме
Джеймс Диккенс победил Альберта Батыргазиева техническим нокаутом в четвёртом раунде
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android