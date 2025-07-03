Тим Цзю назвал фаворита в бою Канело — Кроуфорд

Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю высказался о поединке между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Всё зависит от того, каким Канело выйдет. Канело во втором бою с Головкиным был, вероятно, лучшим Канело, которого я видел. В последние годы он уже не тот.

Канело стал предсказуемым. У него есть свои удары, он пользуется грубой силой, чтобы давить. Но сейчас перед ним находится не тот соперник, с которым можно это делать, поскольку он очень умён. Я склоняюсь к Кроуфорду 65 на 35», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Sean Zittel.

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