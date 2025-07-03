Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тим Цзю назвал фаворита в бою Канело — Кроуфорд

Тим Цзю назвал фаворита в бою Канело — Кроуфорд
Комментарии

Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю высказался о поединке между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

«Всё зависит от того, каким Канело выйдет. Канело во втором бою с Головкиным был, вероятно, лучшим Канело, которого я видел. В последние годы он уже не тот.

Канело стал предсказуемым. У него есть свои удары, он пользуется грубой силой, чтобы давить. Но сейчас перед ним находится не тот соперник, с которым можно это делать, поскольку он очень умён. Я склоняюсь к Кроуфорду 65 на 35», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Sean Zittel.

Материалы по теме
Боб Арум уверен в победе Теренса Кроуфорда над Саулем Альваресом

Кроуфорд — лучший боксёр мира. Как он к этому пришёл?

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android