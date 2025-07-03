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Тайсон Фьюри назвал двух величайших российских боксёров

Тайсон Фьюри назвал двух величайших российских боксёров
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри назвал, по его мнению, двух величайших российских боксёров.

«Российские боксёры очень хороши, очень сильные бойцы. Что касается величайших российских боксёров в истории, то есть несколько, которых можно выбрать. Я бы назвал Сашу Поветкина и Сергея Ковалёва в числе лучших российских боксёров», — приводит слова Фьюри «Матч ТВ».

Александру Поветкину 45 лет. За карьеру в профессионалах одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок свёл вничью.

Сергею Ковалёву 42 года. За карьеру в профессионалах россиянин одержал 36 побед, потерпел пять поражений и один поединок свёл вничью.

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