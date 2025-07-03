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Хабиб Нурмагомедов должен ФНС более 1 млн рублей — SHOT

Хабиб Нурмагомедов должен ФНС более 1 млн рублей — SHOT
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Бывший чемпион UFC, а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов должен Федеральной налоговой службе (ФНС) 1,8 млн рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Отметим, что это не первый подобный слух, связанный с Нурмагомедовым. Сообщалось, что в 2024 году счета россиянина были «заморожены» в связи с налоговой задолженностью.

Позже судебные приставы возбудили исполнительное производство из-за долга на сумму 79 млн рублей, однако Нурмагомедов закрыл его. В апреле ФНС также блокировала банковский счёт спортсмена из-за непредставления налоговой декларации.

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