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Тайсон Фьюри заявил, что его третий бой с Усиком состоится в 2026 году

Тайсон Фьюри заявил, что его третий бой с Усиком состоится в 2026 году
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что его третий бой с украинцем Александром Усиком состоится в 2026 году.

«18 апреля 2026 года, стадион «Уэмбли». Трилогия», — написал Фьюри в социальных сетях.

Первый бой Фьюри и Усика состоялся в мае 2024 года и завершился победой украинца раздельным судейским решением. Реванш прошёл в декабре, и на этот раз Усик победил единогласным решением.

Отметим, что у Усика уже назначен бой. 19 июля в Лондоне (Великобритания) украинец проведёт реванш с британцем Даниэлем Дюбуа, на кону которого будут стоять все четыре мировых титула.

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