Стал известен следующий соперник Дэвида Бенавидеса

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх анонсировал следующего соперника чемпиона WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) американца Дэвида Бенавидеса (30-0, 24 KO).

Ожидается, что Бенавидес проведёт защиту против двукратного претендента на мировые титулы британца Энтони Ярда (27-3, 24 KO).

Дэвиду Бенавидесу 28 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году. Дважды становился чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), после чего, в 2024-м, перешёл в полутяжёлый дивизион.

Энтони Ярду 33 года. Британец дебютировал как профессионал в 2015 году. Дважды сражался за мировые титулы, но уступал досрочно россиянам Сергею Ковалёву и Артуру Бетербиеву.