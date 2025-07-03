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Царукян объяснил, почему Махачев должен побеждать Делла Маддалену

Царукян объяснил, почему Махачев должен побеждать Делла Маддалену
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Российский боец UFC Арман Царукян высказался об ожидаемом поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и соотечественником Исламом Махачевым.

«Тяжёлый бой. Маддалена хорошо боксирует, хорошо защищается [от тейкдаунов]. Но я верю, что у Ислама хорошая борьба, поэтому он повалит Джека, удержит на земле, а затем проведёт приём или добьёт», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Джеку Делла Маддалене 28 лет. Австралиец дебютировал как профессионал в 2016 году, с 2022-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации семь побед и ни одного поражения.

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