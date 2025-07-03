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«Он знал, что будет». Деметриус Джонсон разобрал нокаут в бою Топурия — Оливейра

«Он знал, что будет». Деметриус Джонсон разобрал нокаут в бою Топурия — Оливейра
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Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон прокомментировал победу грузина Илии Топурии в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой, состоявшемся на турнире UFC 317.

«Топурия умеет наблюдать, он и его команда умеют извлекать преимущество. Они хорошо это делают. Я хотел бы потренироваться ним, чтобы понять это.

Я посмотрел бой Илии Топурии и Чарльза, наверное, 25 раз. Илия втянул его в этот размен, он знал, что Чарльз идёт вперёд с поднятой головой и всегда выбрасывает правую руку, прежде чем что-либо ударить», — сказал Джонсон в интервью Submission Radio.

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