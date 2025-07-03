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Деметриус Джонсон назвал фаворита в бою Махачев — Топурия

Деметриус Джонсон назвал фаворита в бою Махачев — Топурия
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Бывший чемпион UFC американец Деметриус Джонсон высказался о потенциальном поединке россиянина Ислама Махачева и грузина Илии Топурии.

«Изменилось ли моё отношение к возможному бою Топурии и Махачева? Нет. Илия будет пытаться выйти на нужную позицию [для удара], а Ислам не даст ему этого сделать.

К кому я склоняюсь? Думаю, что это будет Ислам. Он – левша и будет бить ногами в корпус, чтобы заставлять [Топурию] двигать руками, чтобы удерживать дистанцию, будет двигаться и финтить и, возможно, воспользуется дзюдо, чтобы повалить его и победить приёмом», — сказал Джонсон в интервью Submission Radio.

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