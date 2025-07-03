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Муслим Салихов выступит на турнире UFC в июле, есть соперник

Муслим Салихов выступит на турнире UFC в июле, есть соперник
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Российский боец UFC Муслим Салихов (21-5), выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), проведёт поединок на турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который состоится 26 июля.

Соперником Салихова станет бразилец Карлос Лил (21-6).

Муслиму Салихову 41 год. Россиянин выступает в UFC с 2017 года. В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на UFC Fight Night 248, победил нокаутом китайца Кэньан Суна. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и четыре поражения.

Карлосу Лилу 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. На его счету в организации одна победа и одно поражение.

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