«Очень жёсткий». Царукян рассказал о тренировках с Чимаевым
Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян рассказал о тренировках со средневесом Хамзатом Чимаевым.
«Очень жёсткий парень. Ему всё равно, что я легче него на 10 килограммов. Он со всеми жёстко работает. Но для меня это хорошо, я получил большой опыт. Если я могу бороться с Хамзатом, значит, могу бороться с кем угодно», — сказал Царукян в интервью ESPN.
Напомним, 16 августа на турнире UFC 319 Чимаев сразится за титул в среднем весе (до 84 кг) с действующим чемпионом южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.
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