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Кормье высказался о потенциальном бое Ислама Махачева и Камару Усмана

Кормье высказался о потенциальном бое Ислама Махачева и Камару Усмана
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о потенциальном поединке россиянина Ислама Махачева и нигерийца Камару Усмана.

«Классный бой. Зачастую мы видим драку, когда два парня умеют бороться. Сможет ли Камару ли воспользоваться своими габаритами, чтобы заставить Ислама работать там, где он не хочет?

Ислам намного лучше в стойке, чем считается. Он выиграл пять раундов у Дастина Порье, а они прошли в стойке. Его оценивают иначе, поскольку он доминирует. Я считаю, что поединок с Усманом получится крайне интересным», — сказал Кормье в интервью YouTube-каналу Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

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