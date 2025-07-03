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Александр Усик назвал свою слабость

Александр Усик назвал свою слабость
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик ответил на вопрос по поводу своей слабости.

«Моя слабость – я люблю людей. Я люблю своих соперников», — сказал Усик в эфире DAZN.

В последнем бою, который состоялся в 2024 году в ночь с 21 на 22 декабря мск в Саудовской Аравии Усик встречался с британцем Тайсоном Фьюри и победил его единогласным решением судей. Поражение стало для Фьюри вторым от украинца. Первый их бой состоялся в мае. Александр тогда победил раздельным судейским решением. В общей сложности на счету Александра 23 победы и ни одного поражения.

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