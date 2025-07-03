Кормье: без Конора Хабиб бы не стал звездой мирового уровня

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье высказался о своём отношении к другому экс-чемпиону промоушена в двух весовых категориях, Конору Макгрегору.

«Многие спрашивают: почему у меня хорошие отношения с Конором? Отчасти это из-за отношений Хабиба и Конора. Я уважаю и ценю Макгрегора как парня, который «сделал» Хабиба. Без Конора Хабиб бы не стал звездой мирового уровня.

Думаю, Топурия и Махачев могут стать такими же парнями друг для друга. Даже если вы не нравитесь друг другу, вы нуждаетесь друг в друге, чтобы перейти на новый уровень. Я очень ценю Макгрегора за его помощь Хабибу. До их боя Хабиб был крут на уровне ММА. После победы над Макгрегором он стал звездой мирового масштаба», — сказал Кормье в эфире шоу Pound4Pound.