Григорий Дрозд отреагировал на новости о возобновлении карьеры Тайсона Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Григорий Дрозд дал комментарий по поводу новостей о возобновлении карьеры Тайсона Фьюри. Ранее об этом сообщил председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. А сам Фьюри говорил, что его третий бой с Александром Усиком состоится в 2026 году.

«Я когда комментировал новость об уходе Тайсона, сразу сказал, что вообще не удивлюсь, если он решит вернуться. Поэтому… Это Тайсон Фьюри. Хочу прихожу, хочу ухожу. Было понятно, что третий поединок с Усиком будет большим и денежным. Я не удивлён, что Фьюри возвращается», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тайсон Фьюри выходит на арене «Олд Траффорд»: