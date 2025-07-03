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Александр Усик назвал своего единственного соперника, которого не любит

Александр Усик назвал своего единственного соперника, которого не любит
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик признался, что из всех своих соперников не любит лишь одного – немецкого боксёра боснийского происхождения Марко Хука.

«Я не люблю только одного своего соперника. Это Марко Хук. Он плохой парень, потому что говорил плохие слова о моей маме. Послушайте, это плохо», — сказал Усик в эфире DAZN.

Усик и Хук встречались в 2017 году. Александр тогда победил техническим нокаутом в 10-м раунде. В общей сложности на счету украинца в данный момент 23 победы и ни одного поражения.

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