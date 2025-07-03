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Фото: Арман Царукян показал впечатляющую физическую форму в Таиланде

Фото: Арман Царукян показал впечатляющую физическую форму в Таиланде
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Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Снимок был сделан в Таиланде.

«Где-то в джунглях. Нет сигнала, нет стресса», — подписал фото Царукян.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

В общей сложности на счету Царукяна на данный момент 25 поединков в смешанных единоборствах, 22 из которых завершились в его пользу, а в трёх он потерпел поражения. В последнем бою, который проходил в апреле прошлого года, Арман встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой и одолел его судейским решением по итогам трёх раундов.

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