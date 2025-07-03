Дрозд дал прогноз на возможный третий бой между Фьюри и Усиком

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Григорий Дрозд высказался о потенциальном третьем поединке между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«В таком возрасте постоянная активность – залог успеха. Чем больше ты делаешь паузы, тем хуже для тебя. Усик это всё понимает. Для меня он видится явным фаворитом. Дал бы 70 на 30 в пользу Александра. С первого боя ситуация очень сильно поменялась», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Первый бой Фьюри и Усика состоялся в мае 2024 года и завершился победой украинца раздельным судейским решением. Реванш прошёл в декабре, и на этот раз Усик победил единогласным решением.

Отметим, что у Усика уже назначен бой. 19 июля в Лондоне (Великобритания) украинец проведёт реванш с британцем Даниэлем Дюбуа, на кону которого будут стоять все четыре мировых титула.