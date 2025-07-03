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Чемпион Glory Верхувен может провести бои с Нганну по ММА, боксу и кикбоксингу

Чемпион Glory Верхувен может провести бои с Нганну по ММА, боксу и кикбоксингу
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Легендарный кикбоксер, чемпион Glory в тяжёлом весе Рико Верхувен заявил, что может сразиться с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну. По словам Верхувена, поединков может быть сразу три: по правилам смешанных единоборств (ММА), бокса и кикбоксинга.

«Давайте мыслить нестандартно. Речь о том, чего раньше ещё никогда не делали. Один соперник, три боя, три дисциплины. У Glory есть заинтересованность. То же самое касается PFL, как мне кажется. Саудовская Аравия заинтересована. Так что, я думаю, многое может произойти. Зачем выбирать что-то одно? Это может быть сразу три дисциплины. Давайте сделаем это», — сказал Верхувен на канале The Ariel Helwani Show в YouTube.

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