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Дастин Порье: хочу уйти красиво

Дастин Порье: хочу уйти красиво
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье высказался о своём предстоящем прощальном поединке в UFC.

UFC 2025. UFC 318, Новый Орлеан, США
Макс Холлоуэй — Дастин Порье
20 июля 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Макс Холлоуэй
Не началось
Дастин Порье

«Я очень хочу насладиться моментом, быть в моменте. Это будет моя последняя возможность испытать все эти эмоции: мандраж перед боем, выход к октагону. В будущем подобного уже не произойдёт. Поэтому я хочу устроить настоящее шоу, уйти красиво. Пусть это станет боем года. И я готов к тому, что мне понадобятся швы», — приводит слова Дастина Порье ESPN.

Напомним, Порье проведёт бой с обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) на турнире UFC 318 и станет главным событием вечера.

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