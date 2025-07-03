Дастин Порье: хочу уйти красиво

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье высказался о своём предстоящем прощальном поединке в UFC.

«Я очень хочу насладиться моментом, быть в моменте. Это будет моя последняя возможность испытать все эти эмоции: мандраж перед боем, выход к октагону. В будущем подобного уже не произойдёт. Поэтому я хочу устроить настоящее шоу, уйти красиво. Пусть это станет боем года. И я готов к тому, что мне понадобятся швы», — приводит слова Дастина Порье ESPN.

Напомним, Порье проведёт бой с обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) на турнире UFC 318 и станет главным событием вечера.