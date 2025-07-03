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Конору Макгрегору грозит 10-летний тюремный срок — источник

Конору Макгрегору грозит 10-летний тюремный срок — источник
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Известному ирландскому бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору грозит 10-летний тюремный срок. С соответствующим заголовком вышли некоторые ирландские и британские газеты.

Фото: https://x.com/caulmick

Сообщается, что Макгрегора могут признать виновным в даче ложных показаний по делу Никиты Хэнд, что может грозить ему тюремным сроком до 10 лет. Ранее Гражданский суд Ирландии признал спортсмена виновным в изнасиловании девушки. Отмечалось, что насильственные действия боец совершил в 2018 году. Макгрегор после решения суда обещал предоставить доказательства своей невиновности.

Всего в смешанных единоборствах Макгрегор провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

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