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Макгрегор сделал заявление после новости об угрозе тюремного срока в 10 лет

Макгрегор сделал заявление после новости об угрозе тюремного срока в 10 лет
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на публикации в СМИ, согласно которым ему грозит 10-летний тюремный срок. Сообщалось, что Конора могут признать виновным в даче ложных показаний по делу Никиты Хэнд. Ранее бойца признали виновным в изнасиловании девушки.

«СМИ просто отвратительны. Адвокаты противоположной стороны в первый же день были уличены в прямой лжи во время открытого судебного заседания, но об этом не было сказано ни слова. Стыдно. Подумать только, что я когда-нибудь совершу такую глупость, как эта, и буду рисковать своей жизнью. Можете продолжать в том же духе», — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях, однако немного позже удалил сообщение.

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