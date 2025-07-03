«Сяду на стероиды и начну качаться». Порье — о том, чем займётся после прощального боя

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американский боец Дастин Порье высказался о том, чем он займётся после окончания карьеры.

«Это последний раз в жизни, когда я вешу 70 кг. Даю вам слово. Как только USADA перестанет стучаться в мою дверь, я сяду на стероиды и начну качаться. Моя жена говорит, что не позволит мне этого делать. Но я для себя уже принял решение», — приводит слова Порье ESPN.

Напомним, Порье проведёт бой с обладателем титула BMF соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой состоится 20 июля в Новом Орлеане (штат Луизиана, США) на турнире UFC 318 и станет главным событием вечера.