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Боец UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на смерть футболиста Диогу Жоты

Боец UFC Пэдди Пимблетт отреагировал на смерть футболиста Диогу Жоты
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Известный британский боец смешанных единоборств (ММА) Пэдди Пимблетт, выступающий в лёгком весе (до 70 кг) UFC, выразил соболезнования в связи со смертью португальского футболиста Диогу Жоты. Спортсмен погиб в результате ДТП, произошедшего в Испании. Диогу представлял «Ливерпуль».

«Безумно просыпаться на другом конце света и узнавать опустошающие новости о Жоте. Мои мысли с его женой, детьми и семьёй в это душераздирающее для них время. Никогда не забуду поездку на «Уэмбли» и все мотивы, которые мы пели по дороге туда, когда выиграли трофей, а потом по дороге домой. Диогу – наш номер 20», — написал Пимблетт на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Пэдди Пимблетта

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