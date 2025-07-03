Экс-чемпиона мира по боксу экстрадируют из США за связи с картелем

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший был арестован 2 июля 2025 года агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в Студио-Сити (США). Об этом сообщает издание El Pais.

У Чавеса, который пытался получить вид на жительство в Соединённых Штатах, была просрочена виза. Министерство внутренней безопасности при администрации Трампа обвиняет его в даче ложных показаний во время подачи заявления.

Кроме того, сообщается, что Мексика выдала ордер на его арест за торговлю оружием, за что он будет экстрадирован. В США Чавеса обвиняют в связях с картелем Синалоа.

Напомним, в конце июня Хулио Сезар Чавес-младший встречался с популярным блогером из США, а также профессиональным боксёром Джейком Полом. Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей.