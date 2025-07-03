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Фото: боец UFC Арман Царукян показал свой рацион

Фото: боец UFC Арман Царукян показал свой рацион
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Российско-армянский боец смешанных единоборств (ММА) второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, поделившись свежим снимком. Спортсмен продемонстрировал свой рацион.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

В настоящий момент Царукяну 28 лет. Всего в активе Армана на данный момент 25 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы (девять – нокаутом) и потерпел три поражения. В последнем бою, который состоялся в апреле прошлого года, Арман встречался с бразильцем Чарльзом Оливейрой и победил его судейским решением по итогам трёх раундов.

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